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Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:47 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı halde Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Burcu Aslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer'deki hastanelere götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

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