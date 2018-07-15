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Kemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Kemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.
Kemer- Kumluca D-400 karayolunun Kemer 2 kavşağı yakınlarında saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşın fark edip haber verdiği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 arazözle çok sayıda itfaiye eri sevk edildi.
Araçların ulaşamadığı yangın noktasına vatandaşlar ve itfaiye erlerinin taşıdığı itfaiye hortumlarıyla müdahale edilebildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında karayolunda ulaşım, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tek yönlü sağlandı. Söndürme çalışmalarını İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da takip ederken, terör şüphesi üzerine özel bir ekip de yangın bölgesinde inceleme yaptı.
Ailesiyle Kemer'e giderken yangını fark ederek söndürme çalışmalarına destek olan ambulans görevlisi Bilal Korkmaz, "Yukarısı yeni alevlenmeye başlamıştı. İlk müdahalelerini yaptık. Elimizden geleni yaptık itfaiyeci arkadaşlar gelene kadar" dedi.
Yangının çıkış nedeninin ve zarar verdiği alanın tespiti için çalışma başlatıldı.

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Kemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldüKemer'de orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

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