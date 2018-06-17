Kemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turistlerin taşındığı midibüs devrildi. Yaralıların olduğu olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Antalya- Kemer D- 400 yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı turistlerin taşındığı, 14 GF 574 plakalı midibüs devrildi. Yaralıların olduğu yönünde ihbar yapılırken, olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

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