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Kemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi: 6 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turistlerin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.

Kemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi: 6 yaralı (2) - Yeniden

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turistlerin taşındığı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada, 4'ü turist 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, D- 400 yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Kumluca yönüne giden İbrahim Çakır (49) yönetimindeki 14 GF 574 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, devrildi. Almanya, Hollanda ve Portekiz uyruklu turistlerle birlikte 12 kişinin bulunduğu, yan yatan midibüsü görenler, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Kazada midibüs sürücüsü İbrahim Çakır ve Uwe Rutz (59), Veronica Rutz (60), Frank Hölzel (71), Gudraun Hölzel (69) adlı turistler ile kimliği öğrenilemeyen tur firması rehberi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tekirova Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri, kazanın olduğu alanda güvenlik tedbiri aldı.

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Kemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi: 6 yaralı (2) - YenidenKemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi: 6 yaralı (2) - YenidenKemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi: 6 yaralı (2) - YenidenKemer'de turistlerin taşındığı midibüs devrildi: 6 yaralı (2) - Yeniden

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