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Kemer’deki ’mafya lideri’ cinayetinde 6 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:39 | Son Güncelleme

Rus yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Gaioz Zviadadze’nin Antalya’nın kemer ilçesinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlılarının aranması çalışması devam ederken Zviadadze’nin evinde bulunan ve olaydan sonra kaçan 10 arkadaşından 6’sı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Ölümünün hemen ardından Rus medyasında yayınlanan haberlerde "Gia Kutaisi" lakabıyla tanınan ve ülkedeki en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu açıklanan 59 yaşındaki Gaioz Zviadadze’nin gerek Rostov kentinin hakimiyeti konusunda, gerekse yıl sonunda yapılacağı iddia edilen yasadışı “Babaların babası” oylaması öncesindeki rekabet sebebiyle diğer mafya liderlerinin hedefi haline geldiği ileri sürülmüştü.4 ay önce Antalya’nın Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 22 numaralı villayı kiralayan Gaioz Zviadadze’nin Gaioz Giorkhelidze; yardımcısı Giga P.

Rus yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Gaioz Zviadadze’nin Antalya’nın kemer ilçesinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlılarının aranması çalışması devam ederken Zviadadze’nin evinde bulunan ve olaydan sonra kaçan 10 arkadaşından 6’sı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Ölümünün hemen ardından Rus medyasında yayınlanan haberlerde "Gia Kutaisi" lakabıyla tanınan ve ülkedeki en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu açıklanan 59 yaşındaki Gaioz Zviadadze’nin gerek Rostov kentinin hakimiyeti konusunda, gerekse yıl sonunda yapılacağı iddia edilen yasadışı “Babaların babası” oylaması öncesindeki rekabet sebebiyle diğer mafya liderlerinin hedefi haline geldiği ileri sürülmüştü.
4 ay önce Antalya’nın Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 22 numaralı villayı kiralayan Gaioz Zviadadze’nin Gaioz Giorkhelidze; yardımcısı Giga P. de oğlu görüntüsü vermek üzere Giga Giorkhelidze ismine düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportuyla Türkiye’ye gelmişlerdi. Pazar günü akşam saatlerinde oğlu görünümündeki yardımcısı Giga P. ile birlikte evine dönmekte olan Zviadadze, oturduğu villaya 15 metre kala otomobille gelen kar maskeli ve eldivenli olduğu belirtilen 2 kişinin otomatik silahla yaptıkları saldırı sonucu vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetmiş, yardımcısı Giga P. de bacağından tek kurşunla yaralandı. Zviadadze’nin yapılan otopsisinde başına 3 merminin isabet ettiği belirlendi.
Olay sırasında Zviadadze’nin villasında bulunan 10 kişiden 9’u dışarıya çıkıp mafya liderinin öldüğünü görünce evi terk etti, polis evdeki bir kişi ile binadaki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâllerini tespit ettiği kişilerden 5’i olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından Kemer Adliyesine sev kedilen Gürcü asıllı Ruslan A. (54), David G. (55) Giga P.(27), David K. (32), Akaki M. (32) ve Arman J.’nin (41)savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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