Kemerle döven kocasını affetti, devletin de affetmesini istiyor

Adana'da kendisini kemerle döven kocası cezaevine girip hakkında da 10 yıla kadar hapis istenince genç kadın kocasını sevdiğini, çok mağdur olduğunu belirterek, "Ben kocamı affettim, devlet de affetsin. 10 yıl hapis cezası çok ağır olacak" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Kasım günü Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Ömer B. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi kemerle dövdü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın duyulması üzerine şüpheli kocanın gözaltına alınması kararı verdi. Bir süre sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre sonra da Ömer B. hakkında "kadına şiddet uygulayıp, eziyet etmekten ve hakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zanlı hala cezaevinde bulunurken, 17 Ocak 2018 tarihinde ilk duruşmasına çıkacak.

Aysel B. olaydan sonra sıcağı sıcağına sinirlendiği için şikayetçi olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini ancak bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini, mağdur olduğunu söyleyerek, "O gün kahvaltı yapıyorduk eşim 15 gün önce haksız yere işten çıkarıldığı için biraz psikolojisi bozulmuştu. Ben de üzerine gittim 'neden çalışmıyorsun, git iş bul' dedim. Çünkü evimiz kira ve çalışması gerekiyordu. 'Çalışmazsan ailene söyleyeceğim' dedim, bunu duyunca sinirlendi. Ben de karşılık verince 1 tane vurdu ve sonra gitti. Gittikten sonra kayınvalidemi aradım o da bana 'seni dövüyorsa polisi ara' dedi. Ben de polisi aradım, eşim tekrar gelip 'polisi neden arıyorsun' dedi. Kemerle koluma ve bacağıma vurdu sonra odadan çıktı ben de çocuğumu da alıp yatak odasına gittim kapıyı kilitledim. Tekrar geldi 'çık sakinleş konuşalım' dedi, ben de 'hayır konuşmak istemiyorum' dedim. Sonra kapıyı açtım 'polisler gelip seni götürecek' dedim o da evden gitti. Sonrasında polisler gelince eltimle birlikte karakola gittik" dedi.