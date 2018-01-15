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Kemerle döven kocasını affetti, devletin de affetmesini istiyor

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 8 saat önce

Adana'da kendisini kemerle döven kocası cezaevine girip hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenince genç kadın kocasını sevdiğini, çok mağdur olduğunu söyledi. Aysel B: "Ben kocamı affettim, devlet de affetsin. 10 yıl hapis cezası çok ağır olacak"

Adana'da kendisini kemerle döven kocası cezaevine girip hakkında da 10 yıla kadar hapis istenince genç kadın kocasını sevdiğini, çok mağdur olduğunu belirterek, "Ben kocamı affettim, devlet de affetsin. 10 yıl hapis cezası çok ağır olacak" dedi.
Edinilen bilgiye göre, olay 8 Kasım günü Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz Ömer B. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi kemerle dövdü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın duyulması üzerine şüpheli kocanın gözaltına alınması kararı verdi. Bir süre sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre sonra da Ömer B. hakkında "kadına şiddet uygulayıp, eziyet etmekten ve hakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zanlı hala cezaevinde bulunurken, 17 Ocak 2018 tarihinde ilk duruşmasına çıkacak.

Aysel B. olaydan sonra sıcağı sıcağına sinirlendiği için şikayetçi olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini ancak bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini, mağdur olduğunu söyleyerek, "O gün kahvaltı yapıyorduk eşim 15 gün önce haksız yere işten çıkarıldığı için biraz psikolojisi bozulmuştu. Ben de üzerine gittim 'neden çalışmıyorsun, git iş bul' dedim. Çünkü evimiz kira ve çalışması gerekiyordu. 'Çalışmazsan ailene söyleyeceğim' dedim, bunu duyunca sinirlendi. Ben de karşılık verince 1 tane vurdu ve sonra gitti. Gittikten sonra kayınvalidemi aradım o da bana 'seni dövüyorsa polisi ara' dedi. Ben de polisi aradım, eşim tekrar gelip 'polisi neden arıyorsun' dedi. Kemerle koluma ve bacağıma vurdu sonra odadan çıktı ben de çocuğumu da alıp yatak odasına gittim kapıyı kilitledim. Tekrar geldi 'çık sakinleş konuşalım' dedi, ben de 'hayır konuşmak istemiyorum' dedim. Sonra kapıyı açtım 'polisler gelip seni götürecek' dedim o da evden gitti. Sonrasında polisler gelince eltimle birlikte karakola gittik" dedi.

Eşi kendisini döverken bebeğinin kucağında olmadığını, emzirip yan tarafa koyduğu sırada kendisini dövdüğünü anlatan Aysel B. şöyle devam etti:
"Bu bizim ilk kavgamız ve 1.5 yıllık evliyiz. İlk kavgamızda 10 yıl hapis istendi bunu hak etmiyor bence çok ağır oldu çıkmasını istiyorum. Gerçekten mağdurum çocuğum da 4 aylık, çok zor durumdayım ben eşimi seviyorum biz barıştık zaten çıkmasını istiyorum. Ben onu affettim yani ilk hatası olduğu için bir daha da yapmayacağını söyledi. Bu olay fazla büyütüldü yanlış anlaşılmalardan da kaynaklandı. Ben affettim devlet de affetsin kamu davasının kaldırılmasını istiyorum eşimin erken tahliyesini istiyorum."

Ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu, çocuğunun da hasta olduğunu belirten Aysel B., "Eşimle telefonda görüştüm çok üzgün olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını, düzeldiğini, orada hatasını anladığını söyledi ve 'beni affet' dedi. Zaten içeriye girmeden önce de kendini affetmem için bana mesajlar atmıştı ama ben içeride birkaç gün yatar aklı başına gelir dedim ama bu kadar olayların büyüyeceğini bilemedim. Devlet kadını koruyor ama biraz yanlış oldu ben çıkmasını talep ediyorum inşallah sesimi duyarlar çünkü çok büyük bir mağduriyet içerisindeyim" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kızım bu adam hapishaneden çıktığında ilk olarak sana evire çevire dayak atıp sonrasında da öldürür bile. Zaten şikayetini geri aldığında bir daha sana şiddet uyguladığında yardım istediğinde inandırıcı olmayacak. Akıllı olun biraz gençsin çalış bak çocuğuna. Hazıra alışmışsınız mağdumuş ...
@kalinka2013 kadına nasihat vereceğine çocuklu bir bayana bir iş bul hem çocuğunu bırakacak kreş masraflarını hem evin kirasını hemde normal ihtiyaçlarını karşılasın.. millet ne kadar kolay söylüyor ya çalış bak çocuğuna:) askeri ücretin 1600 tl olduğu bir ülkede bu söylediğim şartlarda tek başına evini geçindirip kirada oturan hemde çocuğuna bakan bir ANNE göstersene.. artı sizler alışmışsınız her hapisten çıkanın eşini öldürdüğü haberi duymaya fakat hapisten çıkınca tamamıyla delikanlılaşıp bütün kötülüklere sırt çeviren insanlarımızda var..
sen affet devlet affetsin kocan hapisten çıksın seni bi güzel uzaya yollasın bırakın artık bunları ya akıllanın artık.
Kemerle dövmüş hayvana İnsan bunu yapmaz yeri güzel bence bacım üzülme hak etmiş
@kefciyem aslan sen hiç aslında çok kral iyi niyetli fakat parasızlık yüzünden herkesin üstüne gelip cinnet geçirerek yapmak istemediği olayları gerçekleştiren insan gördünmü..ben çok gördüm..adam haksızlıkla işten çıkarılmış evin ihtiyacı için eşine bırakacak tek kuruş yok cebinde.kadında bu yetmezmiş gibi üstüne gidiyor o adamın yerine bi kendini koysana..her insan bu stresle bian kendini kaybedebilir..artı o adam içerde olunca yine kadın mağdur oldu..çocuğuyla kapıda kaldı..madem o kadar adamı eleştiriyorsun kadına birkaç lira yardım ette delikanlılığını görelim..
Bazen kadın kaşınır olur boyle seyler kadına fazla yüz vermemmek lazım.
Kemerle döven adam nasıl sever? Yahut bu adamı böyle seviyorsan öldürmeyeceği Ne malum? Allah akıl fikir versin
yaratıktan koca olmaz
Çıkınca öldürür..
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