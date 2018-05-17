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Kendi canını tehlikeye atıp, kız çocuğunu ezilmekten kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde ismi bilinmeyen bir kişi, küçük yaştaki kız çocuğunu otomobilin altında ezilmekten, kendi canını tehlikeye atarak kurtardı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde ismi bilinmeyen bir kişi, küçük yaştaki kız çocuğunu otomobilin altında ezilmekten, kendi canını tehlikeye atarak kurtardı. Olay, gündüz saatlerinde Gediz Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında kimse olmayan küçük bir kız çocuğu, hızlıca yola doğru koşmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir kişi, sağ ön tarafında bulunan kamyonetin arkasından gelen otomobili görmeyip caddeye doğru koşan kız çocuğunu fark etti ve ani bir refleksle çocukla otomobilin arasına girdi. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun caddeye doğru koştuğunu gören ve elinde poşet olan bir kişinin, ani bir refleksle kız çocuğunu yakaladığı ve otomobille çocuğun arasına girdiği, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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Kendi canını tehlikeye atıp, kız çocuğunu ezilmekten kurtardıKendi canını tehlikeye atıp, kız çocuğunu ezilmekten kurtardı
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