Kendi düştü, başkalarının düşmemesi için nöbet tuttu

Konak'ta, otobüs durakları arasında yürürken, yağ dökülen yere basıp düşen ve vücudunun bazı yerlere incinen Tureç Kerimi, aynı yerde başkalarının da düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat bekleyerek insanları uyardı. Yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenlere, "Yaklaşmayın yağ var" diyen Kerimi'nin bu hareketi takdir topladı. Düşmenin etkisiyle telefonu da kırılan Kerimi, otobüs hareket memurunu orada beklemesi için ikna edip, bölgeden ayrıldı.
Kerimi, "Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah'tan kemiklerim kırılmadı" dedi.
Kerimi, yağ dökülen bölgede beklediği anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Kerimi'nin, "Kendi canımı geçtim, burada insanların sağlığına bir zarar gelmemesi için bekçilik yapmaya başladım. Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor" diyerek insanları uyardığı ve vatandaşların kendisine teşekkür ettiği görüldü. (DHA)
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog
10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı
Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama
Mahkemeye gitmeden isminizi değiştirebilirsiniz! İşte son tarih
Zeytin Dalı Harekâtı: Afrin'de sivil kayıp iddiaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü