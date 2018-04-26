Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Ankara'da dünyaevine giren Umut Benlikara ile Aycan Turan çifti evlilik törenlerinin unutulmayacak bir anı olarak hatırlanmasını istedi. Gelinin annesi Nihal Turan'ın ilginç teklifi üzerine beden eğitimi öğretmeni olan çift, nikahlarını gelinlik ve damatlık yerine eşofman ve spor ayakkabı giyerek kıyılmasını kararlaştırdı. Nikaha, davetlilerin de eşofmanla gelmesi için davetiye gönderildi. Çift, özel hazırladıkları beyaz tişörtün ön kısmına kendi fotoğraflarını, arka kısmına ise nikah tarihi ve “Mr.Benlikara ve Mrs. Benlikara” yazdırdı. Ayakkabılarının toka kısmı ise kendi adları yer aldı. ALKIŞ YERİNE DÜDÜK SESİ Davetiyede yazıldığı gibi eşofman giyerek gelen davetliler, nikahın kıyılacağı salonun girişinde düdük verilince bir kez daha şaşırdı. Düdüğü alan davetlilerden bir isteklerinin olduğunu belirten çift, 'Evet' dedikleri zaman alkışlamak yerine düdük çalmalarını söyledi. İzmir Marşı ile salona giriş yapan Umut ve Aycan çifti daha sonra nikah masasına oturdu. Nikah memuru "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin ve damadın “Evet” cevabını vermesi üzerine davetliler alkış yerine düdük çalarak destek verdi. Çift, nikahın kıyılmasının ardından gelin çiçeği yerine masada bulunan topları davetlilere attı.

Gelin Aycan Turan, alkış yerine düdük sesini duymak istediklerini söyledi. Aycan, "Annem söylediğinde çok mutlu olduk. Çok hoşumuza gitti. Düdükleri önce dağıttık. 'Evet'ten sonra alkış sesleri olur. Beden eğitimi öğretmenleri nasıl koridorda düdük çalarsa salonda o sesi duymak istedik" dedi. Kısa sürede hazırlandığını ifade eden Aycan, "Hazırlık süresi yaklaşık 2.5 dakika sürdü. Arkadaşlarım benden daha uzun sürede hazırlandılar. Biz aynı tişört aynı spor ayakkabıları tercih ettik. Onlar biraz daha zorlanmış olabilir" dedi. BABA İKNA OLMADI TAKIM ELBİSE İLE GELDİ Davetlilerin şaka yaptıklarını düşünerek tekrar aradığını söyleyen damat Umut Benlikara, "Bizim çok hoşumuza gitti. İnanmayanlar oldu. Biz fotoğraf çekip attık. Ondan sonra eşofman giyip geldiler. En azından elbise derdimiz olmadı. Beden eğitimi öğretmeni olarak eşofman, spor ayakkabı ve düdük ile geldik. Gayet eğlenceli oldu. Nikah şekeri yerine düdük ve tohum verdik. Bir farkındalık oluşturalım istedik." Aileleri eşofman giyerek gelmesi konusunda ikna etmek için uğraştığını ifade eden Aycan, "Çok sıcak bakmadılar. En azından tişört spor ayakkabı konusunda ikna oldular. Sonunda ikna edebildim. Bize saygı duyup desteklediler" diye konuştu.

Umut Benlikara ise, "Ben ikna edemedim. Ne yazık ki babam takım elbise ile geldi" dedi.