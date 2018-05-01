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Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 14:09 | Son Güncelleme

Takipçilerine trafikte nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici canlı yayında, seyir halindeki taksiye arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden 35 yaşındaki galerici Sabri Tabaş, sosyal medyada canlı yayın açarak arabaları makas atarak geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Galerici Sabri Tabaş, Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

KENDİ ÖLÜMÜNÜ ÇEKTİ

Takipçilerine nasıl makas atıldığını göstermek isteyen 35 yaşındaki galerici, o anlarda bir araca çarptı. Kaza anında yaralanan Tabaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ölüm Avcılar sabri tabaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aferin müstehakını bulmuşsun.üzüldük mü hayır.sen şimdiye kadar kim bilir kaç kişinin hayatını bu şekilde tehlikeye attın bu hareketlerle insanların panik yapmasına veya kaza yapmasına sebep oldun.ya da bundan sonda aynı şeyleri yaparak terör estirecek belki başka canları yakacaktın ama kendi başını yemişsin.seni tebrik ediyor hayırlı makaslar diliyorum
eden bulur
Ne diyim Allah rahmet eylesinde demiyorum böyle sehir magandalarına Bu çanından oldu ya diyerleri masum insanların çanından malından ediyor Simdi o çarptıgı Taksicini günahı ne? Biri kefsin eylencenin densizligin Zevkinde diyeri işe akasam evine ekmek götürecegi çorunun çocugunun derdinde
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