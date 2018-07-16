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Kendilerini 'polis' diye tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp, vatadaşlarla telefonla veya yüz yüze konuşarak tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı tespit edilen 2 kişi, polisin Van ve Hakkari'de yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp, vatadaşlarla telefonla veya yüz yüze konuşarak tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı tespit edilen 2 kişi, polisin Van ve Hakkari'de yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ö. tutuklandı, U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yaptı. Vatandaşlarla telefonla ya da yüz yüze görüşerek tehdit ve şantaj yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen H.Ö. ve U.Ö., Van ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. 'resmi unvan kullanarak iletişim yoluyla dolandırıcılık' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı, U.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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