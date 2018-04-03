Kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evi soydular

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evi soyan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 3 şahıs, Suriye uyruklu Firdevs E.’nin evine giderek polis olduklarını ve evde arama yapacaklarını söyledi. Evdeki altın ve paraları isteyen şahıslar, kadının kendilerine teslim ettiği 800 lirayla bir adet altın bileziği alarak kırmızı bir araçla olay yerinden kaçtı.

Harran İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Tuna’nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri 10 güvenlik kamerasıyla plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceledi. Şahısların kullandığı aracın plakasını tespit eden polisler, olaya karıştığı tespit edilen B.T. isimli şahsı Akçakale’de, N.Ç. ve M.Ç. adlı kişileri ise Harran ilçesinde yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada dijital materyaller de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.