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Kendilerini uyaran engelliyi dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulanan Ali Gündüzeli (48), evlerin kapılarını tekmeledikleri için uyardığı Tahsin A.

Kendilerini uyaran engelliyi dövdüler

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulanan Ali Gündüzeli (48), evlerin kapılarını tekmeledikleri için uyardığı Tahsin A. ve yanındaki Suriyeli Halıt Z. tarafından dövüldü. Polisin gözaltına aldığı şüpheliler, ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Torbalı Atatürk Mahallesi, 1540 Sokak'ta yaşayan 7 çocuk babası Ali Gündüzeli, dün saat 01.00 sıralarında, evlerin kapılarını tekmeleyen Tahsin A. ve yanındaki Suriyeli Halıt Z.'yi uyardı. Ancak, Gündüzeli tüm uyarılarına rağmen Tahsin A. ve Halıt Z., kapıları tekmelemeye devam etti. Bunun üzerine, böbrek yetmezliği nedeniyle haftanın 4 günü diyalize giren ve bu rahatsızlığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu bulunan Ali Gündüzeli, güçlükle dışarı çıkarak iki kişiyle konuşmak istedi. Ancak, uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen Tahsin A. ve Halıt Z., ağzını bile açmasına fırsat vermeden Gündüzeli'ye saldırıp, tekme ve yumruk atarak dövdü.
Eşi Sevdiye Gündüzeli, kızı Gülizar Gündüzeli ve gelini Sevim Gündüzeli tarafından saldırganların elinden kurtarılan Ali Gündüzeli, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol gözü kan toplayan ve morluk oluşan, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezikler bulunan Gündüzeli'ne darp raporu verildi. Ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tahsin A. ve Halıt Z.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Suriyeli Halıt Z.'nin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Saldırıya uğrayan Ali Gündüzeli'nin fırıncılık yapan oğlu Ahmet Gündüzeli (25), şüphelilerin poliste ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmalarının kendilerini bir kez daha yaraladığını söyledi. Oğul Gündüzeli, şüphelilerin kendilerini, evlerini yakmakla tehdit ettiğini de belirtip, "3 erkek kardeş fırında çalışıyoruz. Olay anında biz de evde olsak belki olay daha da büyüyebilirdi. Babama saldıran kişiler şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Bizim güvenliğimizi kim sağlayacak" dedi.

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Kendilerini uyaran engelliyi dövdüler

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