Kendini asan genci son anda babası ipten aldı

Sinop’ta bunalıma giren ve kendisini asan genci babası kurtardı.
Olay, saat 18.15’te Derviş Sarabil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren F.T.(17), kendini astı. Odaya giren babası oğlunu ipten alarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı. F.T.’nin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. İntihar teşebbüsünde bulunan genç Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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