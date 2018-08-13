Kendini ateşe verdi, süs havuzuna atılarak kurtarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da alacaklarını tahsil edemediğini öne süren Bektaş K. (60), üzerine döktüğü yanıcı maddeyi tutuşturdu. Alevler arasında kalan Bektaş K.'yı çevredekiler süs havuzuna atarak kurtardı.
Olay, Sungurlu ilçe meydanındaki havuzlu parkta meydana geldi. Parka gelen oto lastikçi Bektaş K., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, alevler arasındaki Bektaş K.'yi süs havuzuna attı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Huvazdan çıkarılan Bektaş K., ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alacaklarını tahsil edemediği için bunalıma girdiği iddia edilen Bektaş K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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