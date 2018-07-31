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Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Konya'da bir cemaatin il sorumlusu olduğunu iddia eden 65 yaşndaki S.I.'nın, 17 ile 22 yaş arasındaki 5 erkek müridine tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istenen ve suçlamaları kabul etmeyen S.I.'nın, 'Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir' sözleriyle müritlerine istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Cinsel istismar iddiası, tarikattaki sohbetlere katılan bir kişinin, 2018 yılı başlarında Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayetiyle ortaya çıktı. Şikayette, kendisini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtan S.I.'nın, yaşları 18 yaşından küçük ve büyük kişilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yaşları şu an 22 ila 29 arasında değişen 5 erkek mağdurun ifadesine başvuruldu. İfadelerde; cinsel istismarların çoğunluğunun 2011 yılından sonra olmak üzere, 2008 ve 2017 yılları arasında gerçekleştiği belirlendi. Mağdurların da o dönemlerde 17 ila 22 yaşları arasında olduğu tespit edildi. Mağdurların ifadelerinde ayrıca, S.I.'nın kendilerine dini sohbetler sırasında zikir çektirdiği, yalnız kaldıkları ya da dergâh olarak kullandıkları yeri temizledikleri sırada da "Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir', "Hz. Ali doğduğunda daha süt emmeden Peygamberimizin dilini emmiş ve bu şekilde Peygamberimiz ona ilim aktarmıştır" dediği belirlendi. S.I.'nın mağdurları bu sözlerle kandırıp ilk önce dudaklarından öperek cinsel istismara başladığı ileri sürüldü.

MANEVİ RÜTBE ALACAKLARINI SÖYLEMİŞ

S.I.'nın ayrıca, mağdurlara, ''Bu bir rahman durumudur. Bu durumu bilmeyen kişilere anlatmaman gerekir, bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin. Bu tarz cinsel ilişkiler, Mevlana ile Şems arasında ilahi aşk ilişkisi, bu yöntemle birbirlerine ilim aktarmışlardır" diyerek cinsel istismarın boyutunu artırdığı iddia edildi. S.I.'nın evinin altında dergâh olarak kullandığı bölümde ve kendine ait iş yerinde mağdurlara cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

'MANEVİ GÜCÜNDEN ETKİLENİP KARŞI KOYAMADIK'

Mağdurlar ifadelerinde, dini bilgilerinin zayıf olduğunu, S.I.'nın manevi gücünden etkilenerek karşı koyamadıklarını söyledi. Mağdurlardan bazıları ise S.I.'nın kendilerini birbirleriyle de cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında, fiili livataya uğradığı iddia edilen 3 mağdurun alınan doktor raporunda, olay tarihi ve muayene tarihi arasında geçen süre ve iyileşme durumu nedeniyle herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtti. Ayrıca yapılan aramada, S.I.'nın bilgisayarında hayvana yönelik cinsel davranışlara ilişkin görüntüler bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.I. hakkında, 5 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın da, cinsel istismarın bazı mağdurlara defalarca yapıldığı için zincirleme suç kapsamında artırılması talip edildi. İddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasında S.I. suçlamaları kabul etmeyip, bağlı olduğu tarikatın Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katını dergâh olarak kullandığını ve burada dini sohbetler yapıp zikir çektiklerini belirtti. Bilgisayarında çıkan görüntülerin kendisine ait olmadığını belirten S.I., görüntülerin oğluna ait olduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya katılan bir mağdur da şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Duruşma, tanıklar dinlendikten sonra ertelendi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 123 yorum
Başka bir hükümet olsa bunlar böyle takılabilir mi :) ? Mümkün değil. AKP ile bu şarlatanlar daha çok artacak !
@moynet YA BUNU NEDEN PARTİYE BAGLIYONUZ ÖNCEDE BUNLAR YOKMUYDU VEYA İDAM VARDIDA KALDIRDILARMI.CHP KIZ ERKEK BİR ARADA KALABILIR YATABİLİR DEDİ BUNU NEDEN YAZMIYON
@furko98 yoktu kardeşim tarikatlara izin verilmiyodu çünkü sen 2000 öncesi erkek çocuk istismarları yaz bakalım kaçtane haber çıkacak bide 2000 sonrası yaz bak niye akp ye balıyolar anlarsın
@furko98 furko sana çok şey yazardımda anlamassın olum adam erkek çocukalrı istismar etmiş nesini savunuyorsun bunun sapıkmısın sen artı bu tür olaylar ne zamandan beri çoğaldı bir bak araştır sana yüce kitabımızın ilk emrini hatırlatmak isterim OKU
@furko98 sen meraklısın sanırım. Katılabilirsin, geç değil. Çok beğendiğin hükümetin sayesinde her şehir ağzına kadar tarikat yurtları ile dolu...
@furko98 senin bu tarikatlarda istismar edildiğin çok açık . Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa- senden cinsel haydalanmak dışında- açık söyle kardeşim. Korkma ürkme.
@moynet Akp Kadar Taş Düşsün Yeter Artık Biri Ossursa Akp Sebep Oldu Diyeceksiniz
@akyam hakaret edersen...hakarete uğrarsın..saygılı ol....
Zamanında Atatürkün dediği gibi bu ülke Şeyhler ve dervişler ülkesi olamaz . İşte olursa sonuçlar el etek yaa cinsel organını öptürenler mi ararsınız, şelalede kadınları göle sokanlar mı ararsınız, erkek çocuklarına sulanan cinsi sapıklarmı ararsınız saymakla bitmez. Dinini aracılar olmadan Allahla kendi aranızda yaşayın .Kimseye ihtiyacınız yok. Açın kurandan okuyun öğrenin. Sevaplarda günahlarda sizinle allah arasında .Bu gibi insanlara prim vermeyin . Çocuklarınıza Türkçe kuran okutup orda gereken herşey yazıyor zaten.Arapça okuyup anlamadıktan sonra böle şeyhler , şıhlar elinde ziyan olur.
Atatürk ü şimdi daha iyi anlıyor ve hak veriyoruz.
@thunderfire selamlar ya kardeşim iyi okuyun yazıyı ona göre yorum yazın adam 26 yaşındaymış efendim bana 18 yaşında cinsel istimarda bulundu ya kardeşim 18 yaşında bir insan ülke yönetyor müslümana camur attın izi kalsın ozaman peygamberlerede inanmayın yok böyle birşey siyonizimin kurdugu bir tuzak. 1996/1997 yılında sırf refah yol hükümetini yıkmak için fadime şahin yokacimedi imdi görüyoruz fadime şahin bir genel evi kadını ya buna ne diyeceksiniz koca bir yalan bırakın kardeşim müslümanın üzerinden oyun oynamayı.
@ebubekir_colak_1971 insan tarikat oşağı çomar olunca senin gibi oluyor...
@ebubekir_colak_1971 Yav he he. Bundan 15 sene sonra bu herifin yaptığına da Siyonistlerin oyunu dersiniz... Alışıksınız fırıldak gibi dönmeye...
Ne tarikatı ne şeyhi kardeşim. Kuran elinizin altında, Allah'ın verdiği aklınız vicdanınız bedeninizde açın okuyun anlamadınız bir daha, bir daha okuyun üniversite hocalarının kitaplarını okuyun..kitaptan zarar gelmez...ama bırakın bu din tüccarlarını....
konya islamın başkenti , tarikat lideri ? atatürk ve eski türkiyey ye konuşan sayın soyludan tüm akp liler soruyorum fetö oktarı, ensarı bu iğrençlikler midenizi bulandırıyormu?
Tüm tarikatlar kapatılmalı .
@ktekirdagli_1963 senin sulanmış beynin kapatılmadı 1996/1997 de refahyol hükümetini yımak için fadime şahinleri ali kalkancıları cıkaran siyonizim uşakları şimdi bakın fadime şahin nerede ali kalkancı nerede ona göre yorum yap
@bsoylu_2018 Bülent Arınç ın dediği gibi: Oy anam oooyyy... O saydıkların Akpnin velinimetleri, oy kapısı... O mide bulanmaz, kimse merak etmesin. Durmak yok yola devam
@ebubekir_colak_1971 O da aynı şey. Ne Siyonizmi? Ne zaman akıllanacaksınız? Suç bizde tabi... Yahudilerden üstün hizmet madalyası alanın peşinden koşup kendini Müsluman zannedenlere niye laf anlatmaya çalışıyorsak artık?
tek bir yorum var mı yok. Niye şıh hazretleri yaptı o zaman normal
YAHU BU HALK BU İNSANLAR NE KADAR APTAL VE GERİ ZEKALI AKŞAMDA TV DE BAŞKA BİRİ VARDI YALANCIKTAN İFTAR DÜZENLİYOR KANGURUYA YUMRUK ATMAYA ÇALIŞIYOR YALANCIKTAN HAYVANLARI SEVİYOR BİR SÜRÜ KADIN ONUN SOHBETİNE KATILIP İTAAT EDİYOR NE BİÇİM BİR İNANIŞ YOKSA CİNSEL BİRLİKTELİK'Mİ YAŞAMAK İÇİN BU CEMAATLERİN PEŞİNE TAKILIYORLAR ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL İTE KÖPEĞE İTAAT EDENLERE YAZIKLAR OLSUN KULA KULLUK EDENLERE YAZIKLAR OLSUN.....
HEP SÖYLÜYORUM, SÖYLÜYORUZ DİN ADI ALTINDA NE KADAR TARİKAT VE CEMAAT VARSA KAPATILSIN. FETÖ ÖRNEĞİ GİBİ OLUR.SÜLEYMANCI, NURCU, ACZİMENDİ FALAN FİLAN HANGİ AD ALTINDA KİMLER VARSA BİTİRİLSİN. REİSİMİZDEN RİCA EDİYORUZ. BU VE BUNA BENZER REZİLLİKLER SON BULSUN.İLLE DE KURANI KERİMİN ARAPÇASINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM DİYENLER VAR İSE DİYANETE BAŞVURSUN. BAHSİNİ ETTİĞİM YERLERDEN UZAK DURSUNLAR.
Kardeşim gün öyle gün olmuşki sol görüşlü site ve gazeteler tarikatlara HOCALARA HACILARA saldırır olmuş..haklarında yalan iftirayla iş yapar olmuş..itin biri içlerinden çıkıncada bütün o CEMAATİ kötüler olmuş..bende senelerdir CEMAAT lerin içindeyim bugüne kadar hiçbir şekilde kötü bir söz veya fitne duymuyorum.. mesela ADNAN OKTAR siz gerçekten onun dini yaymak içinmi CEMAAT oluşturduğunu sanıyorsunuz yoksa tamamıyla DİNİ suistimal ederek bütün HACILARI HOCALARI kötülemek içinmi mücadele ettiğini sanıyorsunuz..sizler gerçek MÜSLÜMAN gibi yaşamazsanız işte bitanesi çıkar sana karşı kullanır.
@bulut_han hayırdır seninde mi "mertebeni yükselttiler" :)))))
@bulut_han yasıyormus işte hoca..asıl sen dinini gercek yasasan siyasete karıstırmasan lafa sol göruslu site diye baslamazsın...ne ouyorsa senin gibi dini siyasete bulastıranlardan oluyor..DİNİ REJİM HALİNE GETİRDİNİZ ARABİSTAN GİBİ
sapkınların yaptıklarına hala göz yumursanız olacaklar katlanark artacak tarikatın ta kendisi devletten başkası olursa bunlar yıkıcıların hizmetine devam eddecğini hala niye anlamıyorsunuz.
İşte atatürkü din düşmanı gibi gösteren bu gibi kani bozuklar din adı altında pislik yapanlar peygamberimiz bile diyo her allah kelamı yapana aldanmayın diye amacımız din öğrenmekse ondan bundan değil kurandan öğrenin
Kimse olayı bilmiyor. Özellikle din adına olan herseyde bir iftiralar atılıp suçlanan kesim dinlenmeden hakkında mahkumiyet fermani yazılıyor. hükümet sağcı ve muhafazakar diye. İnsanlar koru körüne kabul ediyor. Dindar kesim seytanlastirilmaya çalışılıyor. Karşı taraf dinlenmeden,kendini savunma hakkı verilmeden yapılan her uygulama zulümdür,iftiradir,haramdır. Tüm toplumu ilgilendiren bu konular halka açık olmalı ve her iki taraf ta konuşabilmeli. Yoksa bu iş iftirami gercekmi diye anlayamadan Dinin yasaklanmasınaa kadar gider.
Bizim milletimiz ne kadar cahil ve nankör bu zamana kadar senin çoluğuna çocuğuna dinini kitabını kim öğretti diyanet mi öğretti cennet senin babanın malı mı hristiyanlar da cennete gider diyen diyanet işleri başkanları gördü bu millet dinini öğretmekten başka derdi olmayan gruplar da var süleymancilar gibi. Bunları bilerek çıkarıyorlar anlamıyor musunuz tarikat ve cemaatlerden insanları soğutmaj için diyanet yeter dedirtmek için benim dinimi mezhep yok diyen sapıklar mi öğretecek?
ATATÜRK ile büyüyen nesil ile bu soysuz sapik emperyalizmin usakları arasındaki fark bunlarin pesinden kosan yobazlar allah sizin de belanizi versin
ülkenin iyice civisi cıktı insanı dinden imandan soğuttular hırsızlık yolsuzluk taciz tecavüz yalan dolan hepsi bunlarda islamiyet bu olamaz
M. K. Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü Yüce bir lider olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Sn. Erdoğan bir tanesi menfaat uğruna şahsının ve ailesinin hayatına kastedecek derecede ihanete bulaşmış olan, gençlerimize çocukluklarından itibaren musallat olup, her türlü istismar eden, binlerce gencin geleceğini söndüren, binbir pisliğin döndüğü, cıfıt yuvalarına dönmüş şu tarikatların, cemâatların topunu kapatıp,TC. Devletini de milleti'de, İslamiyeti de bu sapkın, gerici din tacirlerinin elinden, şerrinden kurtarsın. Din ve Kur'an eğitiminin sadece Devletin elinde ve kontrolünde olmasını sağlasın.
Evet yine bir 28 Şubat süreci başladı.fadime şahinler,Ali kalkancilar,Müslüm gündüzler.dini ayakta tutan gerçek tarikatlara saldirilar,nefretle yazıklar olsun.bu oyun bir kez daha oynandı ama tutmadı Allah doğrudan yana.
@hsemg : Şu yazdıklarınla bile KUR'AN VE HZ. MUHAMMED SAV. DEN ne kadar uzak ve bilgisiz olduğunu gösteriyorsun.Peygamberimiz VEDA HUTBESİNDE"size 2 şey bırakıyorum,KUR'AN VE BENİM SÜNNETİM" diyor. Sen ise tarikat deyib ,CAHİLLER SÜRÜSÜNÜN ,DİN TACİRLERİNİN SAPIKLARIN PEŞİNE gitmemizi istiyorsun.İSLAMI ,KURAN VE hz MUHAMMED SAV. den öğren kardeşim.
@hsemg Yollasana erkek çocuğunu bunların emrine ne bekliyon
@hsemg çok kanuşma! artık samimi gözükmüyorsunuz. olum şunu iyi bilin bu din kim senin tekelideğil Allahın dır sizin gibi müşriklerin sonunu Allah biliyorya kitaptada bize bildirmiş oyuzden her nekadar size kızsamda sinirlensemde sonunu bilince rahatlıyorum.
@hsemg senin gibi dinle beslenen tacirler yüzünden bu ülke bugün bu halde çocuklarını yollamaya devam et
Hangi akıl fukarası dini mertebem artacak diye kestaneyi çizdirir bence adama ceza falan vermesinler müstahak bizim millete.. Başka akıl yoksunlarının da mertebesine uçursun..
islam düşmanı şerefsiz tarikatlar yaradan güzel ALLAH bize kuran verdi sevgili MUHAMMED de feda hudbesinde kurtuluşunuz size bırakacağım kuran ve ehlibeytim dedi biz ne yaptık torununun boynunu kestik kuranı bıraktık bu pislik şeyh şıh tarikatlara yöneldik şunu unutmayalım müslümanlar hz hüseyinin kanının bedelini daha çok ödeyecekler
A'RAF SURESİ 80- Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? 81- "Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz." Kuran da kesin olarak haramdır. Ey millet aklınızı başınıza toplayın!!!!!!!!!!!!!
Yazık'ki bu ülke nereye gidiyor hala göremeyen,anlayamayanların sayısal olarak hızla arttı bir ülke oluyoruz.Çocuk tecavüzleri yaşanıyor yapanlar din adı altında koruma altına alınıyorlar.Bakan bir kereden bir şey olmaz diyerek üstünü örtüyor sonrasında her gün bu tür iğrenç olayların sayısı hızla artarak devam ediyor.Lütfen yargı bu tür olayların failleri için en ağır cezai işlemi uygulasın.
Din düşmanları bir malzeme bulmuşlar bütün nefretlerini kusmuşlar. Sarhoş birisi tecavüz edince içki yasaklansınmı,barlarda taciz tecavüz gırla bar ve pavyonları kapatalım mı. Tarikat ve tekkeler bu milletin yüzyıllardır kültürü kapatmak yerine resmi hale getirilmeli ANCAK gelir ve giderleri,faaliyetleri adam gibi denetlenmeli. Hatası yanlışı olan gözyumulmadan cezalandırılmalıdır. Komple yasaklanırsa merdiven altına iner kontrol edilemez.
@08prf bu tarikatların denetlenmesi mevzusu hep kafamı karıştırıyor hadi mali olarak denetlersin ya dağıtılan bilgiler bunu nasıl denetleyeceksin. sen benim şeyhimden dahamı iyi bileceksin diyen müridi nereye koyacaksın bunların cevabı yok. dini şahsileştirip tarikat adıyla ve şeyh adıyla markalarştırıp pazarlamanın mantığıyok.Allahın gönderdiği din islam kitap kuran peygamber hz.Muhammed gerisi yalan dolan.
@08prf senin yaran var heralde niçin sahipleniyorsun kimsenin din düşmanlığı yaptığı yok tarikatların durumu ortada senindemi tarikatın var yoksam
@yemin42 benim yaram yok herhangi bir tarikata bağlılığımda yok birkaç kez değişik sohbetlere gitmişliğim var benim derdim genelleme yaparak salya sümük saldırganlarla genelleme yaparak hüküm verme hastalığımız bize zarar veriyor. Birileri kürtleri teröristleştiriyor,birileri milliyetçileri ırkçı yapıyor vb.bunların bize faydası yok. Hep birlikte TC başka vatanımız yok. Farklılıklara saygı gösterek yaşamayı bilmeliyiz.
Tekkeler kesinlikle kapanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, her kolda doğru yolu gösterecek güce sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin uyarmasına muhtaç değiliz. Biz uygarlıktan, bilim ve teknikten kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz; başka bir şey tanımayız. Doğru yoldan sapmışların amacı, halkı kendinden geçmiş ve abdal yapmaktır. Halbuki halkımız, abdal ve kendinden geçmiş olmamaya karar vermiştir. Bunlar basit bir iş görünür; fakat önemi vardır. Biz dünya ailesi içinde uygarız. Her görüş noktasından uygarlığın gereklerini uygulayacağız. 1925 (Mustafa Selim İmece, Atatürk'ün Ş.D.K. ve İS., s.68)
@ebru27103545 okullar kesinlikle kapatılmalıdır. birsürü sapık öğretmen var.
bu ülke vatandaşı bilerek cahil tutuluyor eğitimli bir insan b7nlar in yolundan gidermi cahiller 9lmazsa bazıları iktidar olamaz
Az bu millete şehe şıga gitsinler cemaate tarikata katılsınlar yazık Bu çocuklar anne babanın günahını çekmek zorunda mı neymiş efendim dini öğrensindiğini din bu adamların eline kalmış vay halimize Millet olarak Ciha letten kurtulmadığın sürece bu olaylar çok yaşanacak hükümet bu oylaların Bir kereden bir şey olmaz diyerek üstünü kapatıyor Allah bunların belasını versin bu adamların şerefsiz bunlar
Allah sizin gibilerin belasını versin
Yalan , din savaşlarının müslümanlığ karama kampanyası.
@redman3169 yalan dediği ne göre gerçekleri biliyorsun git tanıklık yap bu şahıslar yalancı de ki klevye kahramanlığı yapma
Bunlar daha buz dağının görünen kısmı bile değil!.din adamları,din tacirleri bu iğrençlikleri yüzyıllardır yapıyorlar.hangi tarikatı,hangi cemaatı irdeleseniz altından bin bir türlü pislik çıkar!.Atatürk'ün kıymetini bilmeyenler bunların böyle olduğunu bildiği için tekkeleri,zaviyeleri vs. kapattığından Atatürke söven,iftira atan beyinsizler de bunları hak ediyor zaten bunları o ayrı.
Çocuklar diyor fakat istismar edilenler koca koca adamlar. Aklım ve mantığım asla kabul etmiyor. Şahsı tanımam. Gelen haberi de hemen doğru kabul edip vay utanmaz alçak demem. Birileri bu şahsa komplo kurup adamın etrafına 3-5 adamını yerleştirir. Çalışma odasına kolaylar uygunsuz resim , CD leri. Sonra da çıkıp bu adam bize istismarda bulundu diye bas iftirayı. Adam tutuklandı diye millette suçlu olduğunu dair peşin hükmü versin yorumlarda görüldüğü üzere. Operasyon başarıyla tamamlandı. Keferenin bilindik taktiği. Bizde bu millet olduğu sürece bu taktik hala Türkiye de iş görüyor.
bu adamlara niye müebbet verilmiyor? çocuğa tecavüz yeterince vahşi değil mi? bence öldürmekten daha kötü. o çocuk hayatı boyunca hergün ölecek.
CANINIZ CEHENNEME, DİNİ KULLANIP YÜCE İSLAMI KÖTÜLEYEN TÜM ZINDIKLAR TEZ ZAMANDA DÜNYADA DA AHİRETTE DE İKİ YAKANIZ BİR ARAYA GELMESİN, ATEŞLER İÇİNDE YANIP DURUN KEFERELER...
Yav bu ulkede tarikatlarin ne oldugunu bilmeyen yok hala gidip tarikatlara giren gerizekalilara da ne demeli senin gozun aklin yokmu ac kurani oku kardesim benim sonra seyh bana sunu yapti bnu yapti ataturk bunlari kapatarak en buyuk ileri goruslulugu yapmis zamaninda ama iste
Şaşırdık mı? Hayır. Şehit haberleri gibi bu sapıkların haberleri de alışılageldik olmaya başladı.
sizcede mustehak değil mı. Allah sana kitap göndermiş, Nebi göndermiş aç oku. İslam bir evdir Kur'an kapı akıl anahtar. aklını kullanmazsan böyle bir tarafın elden gider
@celalozel O Allah kitabında kuluna diyor ki “Ey iman edenler! Eğer bir fasık size herhangi bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın! Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Görünen o ki Celal Kardeşim sizde okumayanların arasındasınız. Okusaydınız hemen hüküm vermezdiniz.
AK nin yönetigi bir ülkede baska da birsey beklenmez bunlar normal seyler
Devlet bu tipleri hep gözaltında tutmalı ve tarikatleri ve kendine tarikat zanneden gruplara karşı halk bilinçli olmalı ki arada işini yapan dinine hizmet eden gruplar zan altında bırakılmasın devlet veya halka zararlı faaliyet yalanlar deşifre olsun kimin ne yaptığı belli olsun. Yıllarca adnan Oktar denen şeytanı hokkabazi izledik millet olarak şakalar yaptık devlet hop sen napyorsun demedi dini İslam olan ve muhafazakar geçinen AKP dinini sömürenlere bisey demedi çünkü kendisi de dini somurdugunu biliyor
Hem Müslümanın diyorsunuz hem de peygamber efendimizin sözünü dinlemiyorsunuz . veda hutbesinde ne dedi . birlik olun Kurana sarılın. sünnetinden ayrılmayın . iman edin . bunlar denmemiş gibi . islam la alakası olmayan içten pazarlıklı servet meraklısı tiplerden medet umuyorsunuz . dini merteben artacak demişse o şerefsiz dinsiz imansız biridir . bir papazın kölesidir
herkes yaptığı pisliğe bir gerekçe bulur bu ülkede sanatçılar her gün pornografşk hallerini yayımlarlar bu sanat dünyası magazin haberi derler yada bir takım kişiler yaptığı pislikleri çağdaşlaık laiklik atatürkçülük olarak lansederler elbette bunun atatürkçülükle alakası olmadığı gibi bir sapık kendine tezgah kurmuş bunada tarikatçılık adını vermiş tabi bunu hemen islama saldırmak için fırsat kollayanlar da çok kimse yaptığı pislikleri milletin milli manevi değerlerine bağdaştıramaz her kesin yaptığı kendinden sorulur
@mobidik6765 fırsatçı çağdaş geçinen beyinsiz yobazlar sanki islam din bu terbiyesizlere ahlaksızlık yap diyor burada islama sadıran geri kafalılarında bu ahlaksızdan farkları yok
SENARYOLAR SENARYOLARI TAKİP EDİYOR. Ülkede İSLAMI HAKKIYLA YAŞAYANLAR İTİBAR GÖRMEZ VE TUKAKA EDİLİRKEN DİNİ SİYASETE,T,CARETE,EDEPSİZLİĞİNE ALET EDENLER BULUNMAZ META gibi lanse edile edile gelindi bu günlere. AKP gerçekten ve samimi müslüman İSE 16 YILDIR DEVLETİN İMKANLARINI HAKEDENE,DEVLETE LİYAKATİ İLE GELENE MAKAMI VERMELİ İDİ. Amma TEKADAM SEVDASI ile lider vekil olacaksın der vekil,bakan olacaksın der bakan,dolgu malzemesisin der dolgu görevini kabul eden zihniyet kula kul olmuş demektyir.Bununda İSLAM da yeri olamaz.
o tecavüze uğrayan çocuklarda sıra onlarda şeyh de günah çıkarsın nasıl oluyormuş görsün o zaman din tüccarı insan müsfettesi
sevgili mynet bunu tarikat şeyhi diye niye lanse ediyorsunuz ki. burda tarikatları kötülüyorsunuz başkada bişey değil. eğer doğruysa böyle bi haber böyle dile getirmeniz çok yanlış. bu şekildeki haberlerinizi dikkatle servis ederseniz seviniriz
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