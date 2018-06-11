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Kendini odaya kilitleyip evi ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Oğuzhan K., (19) ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Kendini odaya kilitleyip evi ateşe verdi

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Oğuzhan K., (19) ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Pisikolojik sorunları olduğu öne sürülen genci kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak güçlükle dışırı çıkardı.
Olay bu akşam Çorum’un Karakeçili Mahallesi'ndeki Emir Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Oğuzhan K., henüz belirlenemeyen nedenle iki katlı evin oturma odasına giderek kapıyı kilitleyip odayı ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak Oğuzhan K'yi evden çıkardı. Daha sonra alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Hafif sıyrıklarla olayı atlatan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlardan dolayı fenalık geçiren anne Fadime K'ye de olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirtilen Oğuzhan K.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle daha önce tedavi gördüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Kendini odaya kilitleyip evi ateşe verdiKendini odaya kilitleyip evi ateşe verdiKendini odaya kilitleyip evi ateşe verdiKendini odaya kilitleyip evi ateşe verdi

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