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Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 00:50 | Son Güncelleme

Bolu’da, ekonomik sıkıntıları olduğu iddiasıyla otomobilini ve kendisini benzinle yakacağını söyleyen 31 yaşındaki Tarık D., elindeki çakmağı yakamadan onlarca polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, ekonomik sıkıntıları ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Tarık D.

Bolu’da, ekonomik sıkıntıları olduğu iddiasıyla otomobilini ve kendisini benzinle yakacağını söyleyen 31 yaşındaki Tarık D., elindeki çakmağı yakamadan onlarca polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, ekonomik sıkıntıları ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 31 yaşındaki Tarık D. isimli vatandaş, alkol aldıktan sonra otomobiliyle Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak’a geldi. Aracını park eden Tarık D., daha sonra yanında getirdiği içi benzin dolu su şişesini çıkararak kendisini ve aracını yakacağını söyledi.
Elinde çakmak olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre Tarık D.’yi ikna etmeye çalıştı. Otomobilin çevresindeki polis ekipleri 31 yaşındaki genç ile konuştukları sırada yaklaşık 10 kişilik polis ekibi, Tarık D.’nin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.
Polis ekiplerine direnen Tarık D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
İtfaiye ekipleri ise, benzin dökülen otomobil ve çevresinde yıkama çalışması yaptı.

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

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Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
2 / 6

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
3 / 6

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
4 / 6

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
5 / 6

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
6 / 6

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi

Kendini yakmak isteyen genci polisler etkisiz hale getirdi
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