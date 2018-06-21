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Kendisine saldıran ayı ile uçurumdan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldıran Yunus Tosunoğlu (35), ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Kendisine saldıran ayı ile uçurumdan düşüp öldü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Arıbahçe köyünden hayvanlarına bakmak için gittiği dağlık alanda ayı saldıran Yunus Tosunoğlu (35), ayıyla birlikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için köylülerle birlikte Gülümderesi mevkiine giden 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'na iddiaya göre, ayı saldırdı. Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma köyde inceleme yaparken, köylüler ilk kez ayı saldırısı ile karşılaştıklarını, Tosunoğlu'na saldıran ayının olayın ardından bölgede görünmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kendisine saldıran ayı ile uçurumdan düşüp öldüKendisine saldıran ayı ile uçurumdan düşüp öldü

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