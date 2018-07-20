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Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak bebeğiyle birlikte öldüren Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak bebeğiyle birlikte öldüren Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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