Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)

ADLİYEYE GETİRİLİRKEN AĞLADI
Antalya'da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Nurcan Saraç'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önce sağlık kontrolünden geçirilen Nurcan Saraç, adliyeye sevk edildi. Saraç, adliyeye getirilirken gözyaşı döktü.
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