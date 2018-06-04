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Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

ADLİYEYE GETİRİLİRKEN AĞLADI Antalya'da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Nurcan Saraç'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)

ADLİYEYE GETİRİLİRKEN AĞLADI
Antalya'da kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Nurcan Saraç'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önce sağlık kontrolünden geçirilen Nurcan Saraç, adliyeye sevk edildi. Saraç, adliyeye getirilirken gözyaşı döktü.

FOTOĞRAFLI

Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (2)

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