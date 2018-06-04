Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayıp öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Antalya'da, kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayarak, öldüren Nurcan Saraç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Cengiz Aydın'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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