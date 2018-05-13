HABER

Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 08:40 | Son Güncelleme

BURSA'da Doğan S.(63), kendisini dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B.'yi (28) bıçaklayarak öldürdü.

Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da Doğan S.(63), kendisini dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B.'yi (28) bıçaklayarak öldürdü. Fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak suçlarından kaydı bulunan Hülya B.'nin arkadaşları tarafından dövülen Doğan S. ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi'nde, İzmir-Bursa karayolu üzerindeki otobüs duraklarında meydana geldi. Doğan S. ile kendisini 50 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Hülya B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğan S., yanındaki bıçağı çekip, Hülya B.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada olay yerine gelen Hülya B.'nin arkadaşları, Doğan S.'yi bir arka sokağa götürüp sopa ile dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hülya B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Doğan B. ise ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hülya B.'nin fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak, fuhuşa teşvik ve mühür bozmak gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdüKendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdüKendisini dolandırdığını öne sürdüğü kadını öldürdü

E-YDS sonuçları açıklandı!E-YDS sonuçları açıklandı!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Şırnak'ta hain saldırı! Acı haber geldiŞırnak'ta hain saldırı! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Alo 0850’ vurgununun mağduru: 4 bin dolarım gitti...

‘Alo 0850’ vurgununun mağduru: 4 bin dolarım gitti...

Bursa'da akıl almaz cinayet

Bursa'da akıl almaz cinayet

Ağrı'da intihar etti denilen Hivda Kumza karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

Ağrı'da intihar etti denilen Hivda Kumza karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

Karabük'te alkol alıp, çaya düşen şahıs ekiplere pes dedirtti! 'Üzerimi kuruturum, rahat olun'

Karabük'te alkol alıp, çaya düşen şahıs ekiplere pes dedirtti! 'Üzerimi kuruturum, rahat olun'

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!

Taksim'de uyuşturucu kullanıp baygın halde yatan gençler yürek burktu!

Taksim'de uyuşturucu kullanıp baygın halde yatan gençler yürek burktu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.