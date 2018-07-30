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Kendisini dövdüğünü iddia ettiği radyoloji teknikerini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde apartman yöneticisi Ali Nar (47),  3 gün önce kendisini dövenlerin arasında bulunduğunu ileri sürdüğü radyoloji teknikeri İsmail Kaya'yı (23), göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Kendisini dövdüğünü iddia ettiği radyoloji teknikerini öldürdü

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde apartman yöneticisi Ali Nar (47), 3 gün önce kendisini dövenlerin arasında bulunduğunu ileri sürdüğü radyoloji teknikeri İsmail Kaya'yı (23), göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Yeni Mahalle 40691 numaralı sokakta meydana geldi. Ali Nar, iddiaya göre 3 gün önce belirlenemeyen nedenle tartıştığı 3 kişi tarafından dövüldü. Nar, dayak atanlar arasında olduğunu ileri sürdüğü ve aynı binadaki kardeşini ziyarete gelen Kırklareli Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak görev yapan İsmail Kaya ile karşılaştı. İkili arasında yeniden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nar, yanındaki bıçağı Kaya'nın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Kaya, çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alın Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Nar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kendisini dövdüğünü iddia ettiği radyoloji teknikerini öldürdü

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