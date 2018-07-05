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Kendisini fizyoterapist olarak tanıtıp, tacizde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, doktor önlüğü giyerek kendisini fizyoterapist olarak tanıtan ve hastane bahçesinde vatandaşlara göz ve dudak hareketleriyle tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, doktor önlüğü giyerek kendisini fizyoterapist olarak tanıtan ve hastane bahçesinde vatandaşlara göz ve dudak hareketleriyle tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin bahçesinde doktor önlüğüyle dolaşan ve kendisini fizyoterapist olarak tanıtan bir kişi, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında önlüklü kişinin göz ve dudak hareketlerinden şüphelenen bir hasta yakını, durumu önce hastane çalışanlarına bildirdi. Hastane personelinin şüpheliyi tanımaması üzerine, polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, giydiği doktor önlüğü ile kendisini fizyoterapist olarak tanıttığı öğrenildi. Vatandaşların ve hastane yönetiminin şikayetçi olduğu şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, "Hastane bahçesinde, kendisini fizyoterapist olarak tanıtan bir kişinin dudak ve göz hareketleriyle tacizde bulunduğunu söyleyen hastalarımızın şikayeti üzerine, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli doktor değil, doktor önlüğü giyerek hastane bahçesinde dolaşmış. Emniyet kendisi hakkında soruşturmayı devam ettiriyor" dedi.

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