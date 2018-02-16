Kendisini imam olarak tanıtıp şehit ailesini dolandırdı

Malatya’da bir kişi kendisini imam olarak tanıtarak, camiye bağış adı altında vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcının son hedefinde ise şehit ailesi vardı.

Malatya’da yaşanan olayda K.A. (36), 1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın taziye evine giderek kendisini imam olarak tanıttı. Burada şehit ailesi ile görüşen K.A.’nın cami yapımı için bağış topladığını söyleyerek, şehit ailesinden de bu kapsamda para aldığı belirlendi.

Şüphelinin aynı yöntemle 3 taziye evine giderek vatandaşları dolandırdığı tespit edilince, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

K.A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.