HABER

Kendisini imam olarak tanıtıp şehit ailesini dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:12 | Son Güncelleme

Malatya’da bir kişi kendisini imam olarak tanıtarak, camiye bağış adı altında vatandaşları dolandırdı.

Malatya’da bir kişi kendisini imam olarak tanıtarak, camiye bağış adı altında vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcının son hedefinde ise şehit ailesi vardı.
Malatya’da yaşanan olayda K.A. (36), 1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın taziye evine giderek kendisini imam olarak tanıttı. Burada şehit ailesi ile görüşen K.A.’nın cami yapımı için bağış topladığını söyleyerek, şehit ailesinden de bu kapsamda para aldığı belirlendi.
Şüphelinin aynı yöntemle 3 taziye evine giderek vatandaşları dolandırdığı tespit edilince, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
K.A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.