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Kendisini 'komiser' olarak tanıtan telefon dolandırıcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, kendisini 'komiser' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Durdu Mehmet Aslan (37), polis tarafından gözaltına alındı.

Kendisini 'komiser' olarak tanıtan telefon dolandırıcısı tutuklandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, kendisini 'komiser' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Durdu Mehmet Aslan (37), polis tarafından gözaltına alındı. Üzerinde 13 bin 25 TL, 725 euro ile değerli ziynet eşyaları çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Bayramiç ilçesinde yaşayan ev kadını C.Ş.'yi (62) telefondan arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıttı. Telefondaki kişi, C.Ş.'ye adının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına karıştığını belirtip, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını buzdolabının içine koymasını ve bir polis göndereceğini söyledi. Eve gelecek polisin parola olarak 'bayrak' kelimesini söylediğinde, C.Ş.'nin kapıyı açması istendi. Paniğe kapılan C.Ş., telefonda söylenenleri yerine getirdi. Kısa bir süre sonra gelen bir kişi, eve girdi ve C.Ş.'yi başka bir odaya gönderdikten sonra buzdolabı içinde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak evden kaçtı.
Dolandırıldığını anlayan C.Ş., Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Ekipler, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. İlçe merkezinde yapılan aramalar neticesinde şüpheli Durdu Mehmet Aslan, Bayramiç otogarında, Çanakkale'ye gitmek üzereyken yakalandı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 13 bin 25 TL, 725 euro, 9 çeyrek altın, 1 pul altın, 1 inci kolye, 1 sarı renkli bileklik, 3 taşlı, 1 taşsız yüzük, 1 iç içe geçmiş halka, 1 tane 5 taşlı yüzük, 1 tane 7 taşlı yüzük, 1 desenli yüzük, 1 gümüş taşlı bileklik ve 1 kadın kol saati bulundu. Gözaltına alınan Durdu Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşlemlerin ardından para ve ziynet eşyaları, C.Ş.'ye teslim edildi.

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