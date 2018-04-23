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Kendisini ’mehdi’ ilan eden şahıs, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kayseri’de kendisini ‘mehdi’ ilan eden bir şahıs, AK Parti standına saldırarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhuriyet Meydanı Polis noktası önündeki AK Parti Üniversitelerden Sorumlu Gençlik Kolları tarafından açılan üyelik standına geldi.

Kayseri’de kendisini ‘mehdi’ ilan eden bir şahıs, AK Parti standına saldırarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhuriyet Meydanı Polis noktası önündeki AK Parti Üniversitelerden Sorumlu Gençlik Kolları tarafından açılan üyelik standına geldi. İddiaya göre şüpheli H.A. stantta bulunan eşyalara zarar vererek, gençlere saldırdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve küfürler etmeye başladı.
Olay yerine gelen Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A. karakola götürüldü. Polis merkezinde de Erdoğan’a hakaretlerine devam eden şüpheli H.A.’nin, Emniyet’teki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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