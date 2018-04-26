Kendisini ’mehdi’ ilan eden şahıs, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ikinci kez gözaltında

Kayseri’de kendisini ‘mehdi’ ilan eden bir şahıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ikince defa polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten Güvenlik Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.
Zanlı H.A., 3 gün önce de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan AK Parti standına saldırarak eşyalara zarar vermiş ve Cumhurbaşkanına hakaretten yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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