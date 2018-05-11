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Kendisini odadan kovan doktordan şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da oturan Emin Uçmak (72), tedavi için gittiği devlet hastanesinde, H.Ç.

Kendisini odadan kovan doktordan şikayetçi oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da oturan Emin Uçmak (72), tedavi için gittiği devlet hastanesinde, H.Ç. isimli kadın doktorun, kendisini 'Defol' diyerek odadan kovduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Hastane yönetimince H.Ç. hakkında soruşturma açıldı.
Emin Uçmak, ayaklarındaki rahatsızlık dolayısıyla muayene olmak ve 3 ayda bir raporla aldığı ilaçlarını yazdırmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli H.Ç. isimli kadın doktor için sıra aldı. Muayeneye 25 Nisan günü giden Emin Uçmak, iddiaya göre, doktorun tepkisiyle karşılaştı. Muayene için odaya girdiğinde H.Ç.'nin, kapıda bekleyenlerle ilgilendiğini öne süren Uçmak, kendisini de 'Defol' diyerek odadan kovduğu iddiasıyla doktor hakkında şikayetçi oldu.
'DOKTORUN GÖZÜ KAPIDAYDI'
Emin Uçmak, 3 yıl önce başka doktordan ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle rapor aldığını ve raporun 2 yılda bir yenilendiğini belirterek, muayene için olay günü doktorun odasının önünde beklemeye başladığını söyledi. Uçmak, "Muayene olabilmek için numara aldım. Numaram yandı, ben de doktorun odasına girdim. Numaranın yer aldığı kağıt ile nüfus cüzdanımı doktora uzattım. Raporum olduğunu ısrar ettim. Doktor ise raporumun olmadığını söyledi. Ben 'Var' dedikçe o 'Yok' dedi. Oysa raporum var. Doktorun gözü kapıda olduğu için 5 pazarlamacıyı görüyor, beni görmüyordu. Kapıdakiler ilaç pazarlamacısıydı. Doktorun gözü pazarlamacılarda, beyni benimleydi. Pazarlamacılara takıldıkça bana aksi davranmaya devam etti. Yani 'Bir an önce çık' gibi hali vardı" dedi.
'DEFOL ODAMDAN' DEDİ
Kendisi doktorla tartıştığı sırada bir kadın hastanın içeri girdiğini anlatan Uçmak, şunları söyledi:
"Kadın hasta, doktora bir şeyler sordu. Doktor, 'Yarın gel' dedi. Kadın da 'Ben köyden geliyorum, yarın nasıl geleceğim' dedi. Doktor, ona da bilgi vermedi. 'Kadına çık dışarı' dedi. Yaşlı kadına doktorun böyle davranması beni rahatsız etti. Bana yaptığı terbiyesizliği ona da yaptı. Daha sonra ilaç yazmasını istedim. 4 kutu yazdı. 'Ben de 3 aylık istiyorum' dedim. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi evime 10 kilometre mesafede, her zaman gidip gelemem ki. Normalde rapora rağmen 3 aylık ilaç yazıyorlar. Toplam 3 aylık 12 ile 13 kutu ilaç yazması lazım. 4 kutu yazdı. Daha sonra 13 kutu yazmasını söylediğimde 4 kutuyu da iptal etti, 'Madem sen böyle istiyorsun' diye. Ondan sonra bana 'Defol odamdan' dedi. Ben de odanın babasının malı olmadığını ve hasta olarak geldiğimi söyledim. 'Defol' diye tekrar bağırdı ve arkamdan geldi. Ben de pazarlamacıları kapının önünde görünce 'Bunları mı bekliyorsun? Çıkarın ne bunlardan? Bunlar için mi bizi çıkarıyorsun?' dedim. Bana daha çok kızdı. O esnada pazarlamacılar ortadan kayboldu. Daha sonra yanıma 3 güvenlik görevlisi geldi. Güvenlik görevlileri, bana hiçbir müdahalede bulunmadı."
'BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN'
Yaşadığı olayın başka hastaların başına gelmesini istemediğini belirten Emin Uçmak, doktorun hiçbir sözden anlamadığını söyledi. Uçmak, "Aslında ben ilgilenmeyerek, çekip, gidebilirdim. Başka hastaların başına gelmesin, diye bu şekilde davrandım. Karşımdaki normalde kadındır. Sertlik de gösteremedim. Erkek bir doktor olsaydı, seyir değişebilirdi. Çünkü o kadar üzerime baskı yaptı. 'Allah rızası için' dedim; ama doktor anlamadı" diye konuştu.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliği'nce olayla ilgili doktor H.Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Kendisini odadan kovan doktordan şikayetçi olduKendisini odadan kovan doktordan şikayetçi olduKendisini odadan kovan doktordan şikayetçi oldu

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