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Kendisini "polis" olarak tanıtan dolandırıcılar 85 yaşındaki adamın 33 bin TL’sini aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 00:20 | Son Güncelleme

Ankara’da kendilerini ‘polis’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekenin bir üyesi, yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Çubuk’ta yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim A.’yı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı adama banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini, hesaba para yatırıldığını ve bu paranın incelenerek kendisine iade edileceğini, kabul etmemesi durumunda hapse gireceğini söyledi.

Kendisini "polis" olarak tanıtan dolandırıcılar 85 yaşındaki adamın 33 bin TL’sini aldı

Ankara’da kendilerini ‘polis’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekenin bir üyesi, yapılan operasyon sonucu suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Çubuk’ta yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim A.’yı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı adama banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini, hesaba para yatırıldığını ve bu paranın incelenerek kendisine iade edileceğini, kabul etmemesi durumunda hapse gireceğini söyledi. Dolandırıcılar, hesaptaki paranın ve değerli eşyaların bankadan çekilip bir poşete koyarak kendilerine vermesini istedi. Halil İbrahim A., bir taksi tutarak Ankara Kızılay’da bulunan banka hesabından 33 bin TL para ve içerisine 3 altın bilezik, 1 yarım altın koyduğu poşeti evine gelen dolandırıcılara verdi.
Şebeke üyeleri Halil İbrahim A.’yı bir gün sonra tekrar arayarak, Çubuk’ta bulunan bankadaki parasını da aynı gerekçeyle çekmesini istedi. Halil İbrahim A. bankaya giderek tüm parasını çekmek isteyince banka görevlisi durumundan şüphelenerek polisi aradı.
Çubuk Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaşlı adamı bankadan itibaren adım adım takip etti. Ev ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, 8 saat boyunca şüphelilerin gelmesini bekledi. Barbaros Mahallesi’ndeki evinden ikinci kez parayı almak için gelen ve zanlı M.Y., yaşlı adamdan paraları aldığı sırada yan odadan çıkaran polisler şahsı suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Şanlıurfa’dan geldiği belirlenen diğer kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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