Kendisini tavana astı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Adem P., evde yalnızken kendisini odasının tavanına asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bayraklı'da 1620/10 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. S.O.E., ev arkadaşı Adem P.'yi odasında tavana asılı halde buldu. S.O.E.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Adem P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Adem P.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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