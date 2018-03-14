HABER

Kene ilacı içen çocuk zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Çorum’da kene ilacı içen çocuk zehirlendi.Olay, merkeze bağlı Bozboğa köyünde meydana geldi.

Çorum’da kene ilacı içen çocuk zehirlendi.
Olay, merkeze bağlı Bozboğa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. (14) adlı kız çocuğu evlerinde bulunan kene ilacını içti. Bir süre sonra rahatsızlanan talihsiz çocuk ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İş arkadaşları toplantı odasında aşka geldi

İş arkadaşları toplantı odasında aşka geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktora silahla tehdit iddiası (3)

Doktora silahla tehdit iddiası (3)

Tartıştığı kardeşini öldürdü

Tartıştığı kardeşini öldürdü

Irak'ta kardeşini infaz eden DEAŞ sanığı: Ben değil, diğer kardeşim öldürdü

Irak'ta kardeşini infaz eden DEAŞ sanığı: Ben değil, diğer kardeşim öldürdü

Çanakkale'de kaza: 4 yaralı

Çanakkale'de kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa’da 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.