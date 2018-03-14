Çorum’da kene ilacı içen çocuk zehirlendi.

Olay, merkeze bağlı Bozboğa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. (14) adlı kız çocuğu evlerinde bulunan kene ilacını içti. Bir süre sonra rahatsızlanan talihsiz çocuk ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.