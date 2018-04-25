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Kenevir yetiştirdiği bahçede, kendinden geçmiş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da uyuşturucu operasyonu yapan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi evinin bahçesinde, ektiği kenevir bitkilerinin içinde kendinden geçmiş halde buldu.

Kenevir yetiştirdiği bahçede, kendinden geçmiş halde bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da uyuşturucu operasyonu yapan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi evinin bahçesinde, ektiği kenevir bitkilerinin içinde kendinden geçmiş halde buldu. Esrar içtiği belirlenen şüpheli, hastaneye kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yünlüce köyünde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bahçeye giren jandarma ekipleri, adı açıklanmayan ev sahibini kenevirlerin içinde kendinden geçmiş halde buldu. Esrar içtiği belirlenen şüpheli, olay yerine gelen ambulansla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bahçede yapılan aramada ise 76 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Kenevir yetiştirdiği bahçede, kendinden geçmiş halde bulunduKenevir yetiştirdiği bahçede, kendinden geçmiş halde bulunduKenevir yetiştirdiği bahçede, kendinden geçmiş halde bulundu

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