Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo kubar esrar ile 134 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili Sıtkı E.(50) gözaltına alınırken, kenevirlerinin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Sıtkı E.'ye ait müstakil evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, evi takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Yapılan baskında Sıtkı E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 13 kilo kubar esrar ile bahçeye ekili 134 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan incelemelerde kenevirlerin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı ve bahçe duvarını geçtiği öğrenildi. Sıtkı E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum