Kent meydanında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kent meydanında İlker A. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga ettiği Burak Ş. (26) tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, saat 16.30 sırlarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kent meydanındaki Kale Cami'nin yanında oturan İlker A. ve Burak Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu Burak Ş., İlker A.'yı yanında bulunan ekmek bıçağıyla sol koltuk altından yaraladı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İlker A. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan Burak Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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