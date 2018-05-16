Kent Meydanı’nda şüpheli elektrikli süpürge paniği

Olcay DÜZGÜN- Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı'nda aydınlatma direğinin yanına bırakılan elektrikli süpürge, paniğe neden oldu. Meydan yaya ve araç trafiğine kapıtılırken, bomba uzmanının yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.30 sıralarında otobüs duraklarının yakınında, bir aydınlatma direğinin yanına bırakılan elektrikli süpürgeyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, meydanı yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba uzmanı, özel kıyafetini giyerek, elektrikli süpürge üzerinde inceleme yaptı. Olumsuz bir duruma rastlanmayınca, meydan yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, süpürgeyi bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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