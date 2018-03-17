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Kenya’da 4 katlı bina çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kenya’da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.Kenya’nın başkenti Nairobi’nin doğusundaki Ruani bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü.

Kenya’da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Kenya’nın başkenti Nairobi’nin doğusundaki Ruani bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Kenya Kızılhaç yetkilileri, enkaz altında kalan 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duyurdu.
Binanın neden çöktüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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