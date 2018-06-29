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Kepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir kepçeden yola akan hidrolik yağı, aynı yerde art arda 4 ayrı kaza meydana gelmesine neden oldu.

Kepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden oldu

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir kepçeden yola akan hidrolik yağı, aynı yerde art arda 4 ayrı kaza meydana gelmesine neden oldu. 3 motosiklet ve 1 otomobilin kaza yaptığı o anlar, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Geçen 8 Haziran sabahı Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halihdeki bir kepçeden yola dökülen hidrolik yağı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yoğun trafiğin bulunduğu yolda, dökülen yağ nedeniyle bir otomobil kayarak kaldırıma çarptı. Küçük çapta hasarın meydana geldiği kazanın ardından, aynı yerden geçen 2 ayrı motosiklet, ardı ardına kayıp, metrelerce sürüklendi. Motosikletlerdeki, kaskları takılı toplam 3 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bu kazalardan yaklaşık 3 dakika sonra yine başka bir motosiklet de aynı yerde kayarak metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen araçların altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, kaldırıma oturarak yardım bekledi. Bu sürücüye de olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ederek, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çevredekilerin polis ve Fethiye Belediyesi'ne yaptıklar ihbarın ardından, kazaların yaşandığı yolda bir kepçe ile kumlama çalışması yapıldı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, 1 çocuk babası Kadir Yalçınkaya (29), taburcu olduktan sonra kazanın olduğu yerde iki ayrı işyerine ait güvenlik kameralarına ulaşarak, yola hidrolik yağı döken kepçenin sürücüsünden şikayetçi olmak için polise başvurdu.
Yaşadıklarını anlatan Kadir Yalçınkaya, "Saat 08.30 sıralarında işe giderken Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonunu geçtikten 15-20 metre kadar sonra yolda bir ıslaklık gördüm. Başta bunun su olduğunu düşündüm. Biraz hızlıydım. Hızımı, kayabileceğimi düşünerek 50 kilometreye kadar düşürdüm. Ancak ıslaklığın bulunduğu yere geldiğimde iki tekerlek birden kaydı, kontrolü kaybettim. Motosikletim devrildi, yaklaşık 15 metre kadar sürüklendim. Bu sırada bir başka motosikletlinin de aynı yerde kayarak düştüğünü gördüm. Sonradan öğrendiğime göre, burada başka kazalar da yaşanmış. O anların çevredeki işyerlerinden güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıp, polise şikayetçi oldum" dedi.
Polis, görüntülerden yola çıkarak söz konusu kepçenin bulunup, operatörü hakkında işlem yapılması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden olduKepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden olduKepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden olduKepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden oldu

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
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