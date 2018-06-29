Kepçeden yola akan hidrolik yağı 4 kazaya neden oldu

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir kepçeden yola akan hidrolik yağı, aynı yerde art arda 4 ayrı kaza meydana gelmesine neden oldu. 3 motosiklet ve 1 otomobilin kaza yaptığı o anlar, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçen 8 Haziran sabahı Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halihdeki bir kepçeden yola dökülen hidrolik yağı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yoğun trafiğin bulunduğu yolda, dökülen yağ nedeniyle bir otomobil kayarak kaldırıma çarptı. Küçük çapta hasarın meydana geldiği kazanın ardından, aynı yerden geçen 2 ayrı motosiklet, ardı ardına kayıp, metrelerce sürüklendi. Motosikletlerdeki, kaskları takılı toplam 3 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu kazalardan yaklaşık 3 dakika sonra yine başka bir motosiklet de aynı yerde kayarak metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen araçların altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, kaldırıma oturarak yardım bekledi. Bu sürücüye de olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ederek, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çevredekilerin polis ve Fethiye Belediyesi'ne yaptıklar ihbarın ardından, kazaların yaşandığı yolda bir kepçe ile kumlama çalışması yapıldı.