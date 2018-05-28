Kepçeyle kaçak kazıya 7 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, kepçeyle kazı yaparak define arayan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Sazlı Mahallesi yakınlarında Kız Kulesi Mevkii'nde meydana geldi. Birinci derece sit alanı olan Kız Kulesi mevkisine gelen Ö.D., I.K., B.K., B.G., Ö.Y., A.G. ve O.G., define bulmak için kepçeyle kaçak kazı yapmaya başladı. Durumdan haberdar olan jandarma, bölgeye gitti. Kepçeyle 5 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çukur kazan 7 zanlı suçüstü yakalandı. Kepçe ve kazıda kullanılan diğer malzemelere el konulurken, zanlılar gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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