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Kepek yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kepek yüklü TIR, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü Yalçın Dörtbudak, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli-Adana karayolu Ulukışla kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yalçın Dörtbudak, yönetimindeki 27 ASP 46 plakalı kepek yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Yalçın Dörtbudak, kaza yerinde öldü. Kaza sonucu TIR'ın kasasında yüklü olan kepek yola saçıldı. Dörtbudak'ın cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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