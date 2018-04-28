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Kereste deposu yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangında kereste deposu kül oldu.

Kereste deposu yangında kül oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangında kereste deposu kül oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Mesut Gökçe'ye ait kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi Gökçe durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri buldozerin de yardımıyla yaklaşık 400 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangına müdahale etti. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte zaman zaman zorlandı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle de zor anlar yaşadı. Vatandaşların da söndürme çalışmasına yardım ettiği yangında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı da hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Küle dönen depoda yaklaşık 50 bin liralık zarar oluştuğu tahmin ediliyor. Depo sahibi Mesut Gökçe, dumanı fark ederek depoya geldiğini, ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek daha sonra itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kereste deposu yangında kül olduKereste deposu yangında kül olduKereste deposu yangında kül olduKereste deposu yangında kül oldu

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