Kerkük’te 5 DEAŞ mensubu öldürüldü

Irak’ın Kerkük şehrinde DEAŞ’lı 5 terörist öldürüldü.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan milislerden oluşan Haşdi Şabi güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Haşdi Şabi güçlerine bağlı 16. alay tarafından Raşat ilçesine bağlı aşağı Degmat köyünde DEAŞ militanlarına kurulan pusuda, aralarında 2 örgüt sorumlusunun bulunduğu 5 terörist öldürüldü.

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, son 1 ayda 82 militanın öldürüldüğü belirtildi.