Kerkük’te 8 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentinde Reşat ilçesine bağlı Cevale köyünde 8 DEAŞ militanı öldürüldü.
Haşdi - Şabi’ye bağlı 26’ıncı tugay güçleri, Cevale köyünde DEAŞ militanlarının bulunduklarını tespit etti. Köye intikal eden Haşdi- Şabi güçleri ile terör örgütü DEAŞ militanları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 8 DEAŞ militanı öldürüldü.
İngiltere'de panik! Marketler boşaldı
Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı
Antalya'da korkunç olay! Tarlaya gömülü kadın cesedi bulundu
ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı
Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP
Çin'den ABD'ye sert tepki: Oturup izlemeyeceğiz
Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum