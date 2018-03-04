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Kerkük’te 8 DEAŞ militanı öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde Reşat ilçesine bağlı Cevale köyünde 8 DEAŞ militanı öldürüldü.Haşdi - Şabi’ye bağlı 26’ıncı tugay güçleri, Cevale köyünde DEAŞ militanlarının bulunduklarını tespit etti.

Irak’ın Kerkük kentinde Reşat ilçesine bağlı Cevale köyünde 8 DEAŞ militanı öldürüldü.
Haşdi - Şabi’ye bağlı 26’ıncı tugay güçleri, Cevale köyünde DEAŞ militanlarının bulunduklarını tespit etti. Köye intikal eden Haşdi- Şabi güçleri ile terör örgütü DEAŞ militanları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 8 DEAŞ militanı öldürüldü.

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