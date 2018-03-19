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Kerkük’te DEAŞ militanları vatandaşlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 22:57 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentindeki Zap bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın silahlı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.Irak’ın Kerkük kentindeki Zap bölgesine bağlı Hilavat köyünde sözde güvenlik kontrolü kuran terör örgütü DEAŞ militanları vatandaşlara ateş açtı.

Irak’ın Kerkük kentindeki Zap bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın silahlı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Irak’ın Kerkük kentindeki Zap bölgesine bağlı Hilavat köyünde sözde güvenlik kontrolü kuran terör örgütü DEAŞ militanları vatandaşlara ateş açtı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Teröristler olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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