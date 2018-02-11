Kerkük’te Haşdi Şabi mensubuna saldırı

Kerkük kentinde Haşdi Şabi mensubu Halit Esat Celal’in aracına bomba yerleştirildi. Celal, olaydan yara almadan kurtuldu.

Irak’ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi mensubu Halit Esat Celal’in aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kent merkezinde yaşanan olayda Celal, park halindeki aracına yaklaştığı sırada aracına yerleştirilen bomba patladı. Celal, olaydan yara almazken, araç büyük hasar gördü. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından açıklama yapan Halit Esat Celal, “Alışveriş için çarşıya gittim. Park sahibi, iki kişinin arabama yaklaşıp daha sonra kendilerini bekleyen başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığını söyledi” ifadelerini kullandı.