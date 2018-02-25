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Kerkük’te intihar saldırısı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 19:14 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde Asaib Ehlil Hak Hareketi’ne ait büronun önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.Irak’ın Kerkük kentinde Şii Asaib Ehlil Hak Hareketi’ne ait büronun önünde intihar saldırısı düzenlendi.

Kerkük’te intihar saldırısı: 3 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinde Asaib Ehlil Hak Hareketi’ne ait büronun önünde düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.
Irak’ın Kerkük kentinde Şii Asaib Ehlil Hak Hareketi’ne ait büronun önünde intihar saldırısı düzenlendi. Haşdi Şabi örgütüne bağlı olduğu iddia edilen saldırgan kendini büronun önünde patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar tedavi edilmek üzere Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine ise çok sayıda polis sevk edildi.

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