Kerkük’te Nevruz kutlamasında bomba paniği

Irak’ın Kerkük şehrinin tarihi kalesinde düzenlenen Nevruz kutlamasında bomba paniği yaşandı.

Irak’ın Kerkük şehrinde cuma namazından sonra Türkmenler tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmak için halk Kerkük Kalesi’ne akın etti. Kutlamalara Türkmen milletvekilleri Erşet Salihi ile Hasan Toran, İl Meclis Üyesi Ali Mehdi ve siyasiler katıldı.

Milletvekili ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi ve ona eşlik eden milletvekili Hasan Toran, yemek dağıtımına yardım etti ve halkla birlikte yemek yedi. Nevruz kutlamalarının başladığı sırada gelen bomba sesi ile halk arasında panik yaşandı. Patlama meydana geldikten sonra güvenlik güçleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan polis, patlamanın sesli el bombası ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şüpheli kişi vatandaşlar tarafından linç edilmemesi için polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, "Birkaç dakika önce bir havan topu düştü. Biz Türkmenler barışseveriz. Kalenin sahibiyiz" dedi.

Kazancı, kardeşliğe karşı olanların bunu yaptığını, halkın biraz korktuğunu ama törenin devam ettiğini söyledi.