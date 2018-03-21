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Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 01:47 | Son Güncelleme

Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Olay, Kerkük’ün güneyindeki Tuzhurmatu ve Dakuk ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından seyahatten dönen vatandaşların bulunduğu minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar tedavi için Tuzhurmatu Hastanesine kaldırıldı.
Saldırının iki pikap ile gelen kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yapıldığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

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